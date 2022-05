Vertice in casa Lega, si studiano mosse per l’Ars: “Interlocuzioni con ottimi candidati”

Gela. Faranno il punto, insieme al neo coordinatore provinciale Michele Vecchio. I leghisti locali attendono il via libera definitivo ad una candidatura all’Ars, che vogliono sostenere attraverso un loro riferimento. “Abbiamo un paio di interlocuzioni aperte con ottimi candidati – dice il coordinatore cittadino Emanuele Alabiso – chiaramente, dobbiamo anzitutto capire cosa verrà deciso a Palermo, anche rispetto al progetto “Prima l’Italia”, che aggrega più partiti del centrodestra ma anche l’Mpa. Quando avremo un quadro chiaro, sicuramente ufficializzeremo la nostra scelta sul candidato”. E’ già cosa fatta la candidatura di Oscar Aiello, che ha guidato il partito provinciale. A livello locale, Alabiso e gli altri esponenti vogliono comunque un candidato che sia espressione del partito cittadino. Il faccia a faccia con Vecchio servirà probabilmente anche a tracciare i prossimi obiettivi, per un partito che tre anni fa ha espresso il candidato a sindaco e che ha in consiglio due esponenti, lo stesso Alabiso e l’allora candidato a primo cittadino Giuseppe Spata. Probabilmente, c’era chi si sarebbe atteso uno sviluppo ulteriore del progetto leghista a livello territoriale, anche se nel centrodestra la concorrenza è forte, a partire dal gruppo di Fratelli d’Italia. Alabiso, comunque, è sicuro che i salviniani riusciranno a ritagliarsi un ruolo importante, come fatto tre anni fa per le amministrative.