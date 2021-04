Via Di Bartolo, la necropoli in un museo a cielo aperto

Gela. Vetro calpestabile, apparati didattici, anche multimediali, e sistema di illuminazione interna ed esterna allo scavo. Finalmente la sovrintendente ai Beni Culturali, Daniela Vullo, ha deciso di ascoltare l’appello dei cittadini di rendere visibili i reperti archeologici frutto di scavi per interventi pubblici. Si inizierà da via Di Bartolo che, entro tre mesi, si trasformerà in un museo a cielo aperto. Saranno visibili reperti della necropoli. Nel sito la ditta incaricata alla posa della fibra ottica si è imbattuta in dieci sepolture di bambini, un’anfora corinzia del corredo funerario, attestabile al VI secolo, una coppa del VII secolo e frammenti in stile proto-corinzio, corinzio e attico. Riconosciuto dalla Sovrintendenza il notevole valore archeologico e antropologico dei reperti, la ditta incaricata si mostrò disponibile sin da subito a contribuire alla musealizzazione dello scavo. Infatti, già nel mese di maggio dello scorso anno preannunciò l’intento di volersi occupare del finanziamento e della realizzazione di un museo a cielo a aperto, così da garantirne anche il mantenimento in situ.