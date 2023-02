Via Martinica, lavori fermi nel cantiere del “Patto per il sud”: interrogazione in consiglio

Gela. I lavori, inseriti nel programma del “Patto per il Sud”, erano partiti dopo anni di attesa. Sembrava che per i residenti di via Martinica e delle zone limitrofe potessero finalmente arrivare infrastrutture di base, da sempre mancanti. L’amministrazione comunale era riuscita a sbloccare un iter che stava diventando sempre più difficile. Negli ultimi mesi, però, nonostante i cantieri aperti, si è registrato uno stop dei lavori. Una vicenda che il gruppo civico di “Una Buona Idea” porta in consiglio comunale. Questa sera, è in programma un’interrogazione sul tema. I consiglieri comunali Davide Sincero e Rosario Faraci chiedono di avere riscontri soprattutto dal settore lavori pubblici. L’assessore Romina Morselli aveva insistito proprio per l’avvio dei cantieri, riuscendo ad accelerare l’iter e l’apertura.