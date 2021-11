Via Salonicco allagata, con le piogge strada invasa dall’acqua e traffico in tilt

Gela. Bastano pochi minuti di pioggia e come al solito in alcune zone più critiche della città succede il delirio. Abbiamo più volte raccontato ciò che accade in via Venezia, che ad ogni temporale si trasforma in un fiume in piena, stamattina invece ci siamo spostati in Viale Indipendenza e nelle traverse limitrofe, dove tra l’altro insistono due delle scuole più frequentate della città che stamattina erano al limite dell’impraticabile.

In via Salonicco, a due passi dall’ingresso dell’istituto Giovanni Verga, ad esempio, ad ogni pioggia la sede stradale viene invasa dall’acqua che addirittura oltrepassa il livello del marciapiede. La causa sarebbe legata all’intasamento di due tombini fognari che, nonostante le diverse segnalazioni, non sono mai stati liberati. Il risultato è quello di stamattina, strada allagata e studenti e genitori costretti al guado per raggiungere la scuola.

Gli stretti marciapiedi sicuramente non aiutano, considerato anche che uno è pressoché intransitabile.