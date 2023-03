“Villetta di Macchitella diventata un campo di battaglia”, Trainito: “A rischio sicurezza”

Gela. Un’area destinata quasi esclusivamente ai più piccoli e alle famiglie, oggi si presenta in condizioni tali che il consigliere comunale Rosario Trainito si spinge a definire da “campo di battaglia”. Pavimentazione divelta in alcuni tratti, tombini scoperti, la fontana centrale danneggiata e senza acqua e un verde lasciato al proprio destino. “Un luogo che è stato ed è ancora oggi un punto di riferimento per tutti i bambini è diventato un campo di battaglia. A partire dall’assenza totale della manutenzione del verde – dice Trainito – che invece dovrebbe essere pulito e rigoglioso, per continuare con attrezzature ludiche sporche, vecchie ed obsolete. La fontana vuota genera profonda tristezza e poi un pericolo constante è rappresentato da tombini aperti e pavimentazione divelta”. Trainito, che presiede la commissione consiliare sanità e ambiente, ha fatto una verifica direttamente sul posto.