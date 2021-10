Violenze sull’ex compagna, imputato si difende: “Non l’ho mai picchiata”

Gela. E’ accusato di violenze sull’ex compagna, inferte anche in presenza del figlio minorenne della donna. Il cittadino romeno Bobi Gruia, attualmente in carcere per altre accuse analoghe, si è però difeso, davanti al collegio penale del tribunale. La difesa, sostenuta dall’avvocato Angelo Cafà, ha optato per il giudizio abbreviato. Gruia ha parlato di ricostruzioni dell’ex compagna, che non corrisponderebbero al vero. “Non l’ho mai picchiata – ha detto – lei non c’era mai e spesso io accudivo anche suo figlio”. Ha ammesso minacce telefoniche, escludendo però violenze e abusi sessuali, denunciati dalla donna, che alla fine ha scelto di segnalare tutto alle forze dell’ordine.