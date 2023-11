“Visit Sicily” sceglie una foto di Giocolano, le bellezze della città nella pagina social della Regione

“E’ un modo per divulgare i pregi della nostra città – dice Giocolano – del resto, i social possono essere strumenti importanti di promozione anche turistica. Basta poco per sostenere il territorio. Sono pagine molto seguite, non solo in Italia ma anche all’estero. L’autopromozione può essere un mezzo di rilancio. Sono tanti i fotoamatori che si cimentano e tanti scatti interessanti si possono trovare in giro per i social e sul web. Spero che possa servire per rafforzare un’immagine della città che deve necessariamente partire anche dal turismo”.

Ecco il post pubblicato da “Visit Sicily”

https://www.facebook.com/photo/?fbid=669413765375418&set=a.261706199479512