“Visite per l’invalidità civile si facciano in città”, nuovo sollecito di Greco ad Asp e Inps

“Vengo a conoscenza – dice il sindaco – che il motivo per cui non può essere formata una Commissione medica in città è legato alla mancanza di specialistici locali in possesso dei relativi requisiti. Ritengo si tratti di un problema superabile, di organizzazione interna all’Asp che possa essere affrontato e risolto con il ricorso a nuove nomine o con soluzioni che sicuramente potranno essere adottate dall’Asp e non competono al sottoscritto. In sede di revisione, la cui istruttoria passa all’Inps, occorre che l’organismo di valutazione si riunisca in città”. “Non c’è nulla di campanilistico in questa mia rimostranza. Soltanto la richiesta di sensibilità e opportunità di rivedere il servizio. Al centro di tutto questo ci sono persone che soffrono e, ribadisco, non possono affrontare viaggi e spese per raggiungere la sede dell’Asp provinciale”, conclude Greco.