“Vite messe in pericolo”, Di Cristina: “Manca ambulanza con medico, è una vergogna”

Gela. “Una vergogna. Ormai, si mettono a rischio le vite pur di non rafforzare i servizi sanitari in città”. Il segretario provinciale del Pd Peppe Di Cristina, da tempo denuncia i tagli e le troppe manchevolezze del sistema locale. Quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì, con i coinvolti in un incidente stradale costretti ad attendere quasi un’ora per i soccorsi, per l’esponente dem è la prova evidente del disimpegno totale della Regione e di Asp. “Come è possibile che in una città come Gela non ci sia un’ambulanza con medico a bordo, attiva h24? Anche questa volta – dice – come già accaduto in fatti analoghi, i feriti hanno atteso quasi un’ora, visto che l’ambulanza doveva arrivare da Niscemi. Perché una città con un quarto della popolazione di Gela ha un’ambulanza con medico a bordo e invece sul territorio gelese non c’è? Niscemi ha il pieno diritto ad avere questa copertura e va salvaguardata ma anche Gela deve ricevere lo stesso trattamento. Non si possono mettere a repentaglio le vite delle persone”.