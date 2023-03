Vittime del Covid, Una Buona Idea: “Un albero in memoria e per omaggiare medici e operatori”

Gela. Un albero da piantare in un’area simbolica della città, in ricordo delle vittime del Covid e per omaggiare il personale medico e sanitario che è stato in prima linea. Il gruppo civico di “Una Buona Idea” presenterà una mozione, attraverso i consiglieri Davide Sincero e Rosario Faraci. Il segretario Giovanni Giudice spiega che l’iniziativa si lega al 18 marzo e all’istituzione della giornata in memoria delle vittime. “Il 18 marzo di ogni anno si celebra la giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus. La data scelta è quella in cui, nel 2020, i camion militari carichi di bare sfilarono per Bergamo. Abbiamo deciso di presentare, tramite i consiglieri comunali Davide Sincero e Rosario Faraci, una mozione con la quale si chiede al sindaco e all’amministrazione di piantare un albero in ricordo delle troppe vittime, e per ringraziare tutti quelli che con spirito di abnegazione hanno combattuto in prima linea. Il desiderio – dice Giudice – è quello di mantenere vivo il ricordo delle persone care che hanno perso questa battaglia. Quest’albero rappresenta un simbolo di questa memoria che vogliamo resti impressa nel tempo”.