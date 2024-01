“Vittorio Emanuele”, Caltagirone ha incontrato i primari: rianimazione a pieno regime nei prossimi mesi

Gela. Potrebbe essere stata la visita finale dopo diversi anni alla guida dell’Asp nissena. Questa mattina, il commissario Alessandro Caltagirone ha incontrato primari e operatori del nosocomio “Vittorio Emanuele”. Un arrivo finalizzato ad una sorta di inaugurazione non ufficiale della nuova rianimazione, finanziata da Eni. Venne prevista per contrastare l’emergenza Covid ma è stato necessario molto più tempo di quello inizialmente preventivato. Dovrebbe entrare a regime non prima di giugno. Caltagirone ha potuto constatare la presenza degli arredamenti e delle strutture previste nel progetto. C’erano il direttore sanitario aziendale Luciano Fiorella e quello del nosocomio Alfonso Cirrone Cipolla. All’incontro ha preso parte il presidente della commissione consiliare sanità Rosario Trainito, che è anche dipendente Asp. Gli sviluppi in atto a Palermo porteranno Caltagirone a guidare un’Azienda sanitaria diversa da quella nissena. E’ destinato a Siracusa. Le attività condotte in ospedale, a breve faranno sì che l’Obi venga collocato nella stessa ala dell’attuale rianimazione. Si potenzierà medicina, con stanziamenti per circa due milioni di euro.