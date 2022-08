Zes, Corte Conti: tra progetti il collegamento dell’area portuale, “passare ai lavori”

“Per la parte relativa alle modifiche ordinamentali l’attuazione dell’intervento previsto nel Pnrr per le Zone Economiche Speciali ha seguito un percorso celere, coerente con gli obiettivi previsti. Riguardo alla parte dell’intervento consistente in nuovi investimenti, è stata determinata la ripartizione delle risorse fra le varie Zes e sono stati individuati i progetti oggetto di intervento in ciascuna di esse”, si legge nella deliberazione. Adesso, però, si deve passare alla fase attuativa, con “l’assegnazione dei lavori”. “Da questo momento in poi diviene decisiva la capacità di procedere altrettanto tempestivamente alla assegnazione e realizzazione dei lavori oggetto degli interventi previsti”, viene riportato. Inoltre, gli interventi di collegamento tra le aree Zes e le reti stradali e ferroviarie sono considerati “un obiettivo intermedio”. “L’obiettivo finale è che un numero maggiore di imprese, attratte dalle nuove condizioni infrastrutturali, decida di insediarsi nelle Zes, o se già insediate intraprendano un percorso di crescita”, si precisa. Anche attraverso la Zes, l’amministrazione comunale vorrebbe implementare l’obiettivo di un polo intermodale, che faccia leva sulla portualità da rilanciare, approfittando del maxi investimento “Argo-Cassiopea” sul gas.