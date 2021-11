Zito trionfa ai Master di atletica, titolo nazionale nelle prove multiple

Gela. Ennesima vittoria per il gelese Francesco Zito nei campionati italiani Master di prove multiple 10mila metri e staffette. Oggi il primo cittadino gli ha consegnato una targa al termine di una conferenza in aula consiliare a cui hanno preso parte anche il vicesindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore allo sport Cristian Malluzzo

Francesco Zito si conferma per l’ennesima volta un vero campione. Il sindaco Lucio Greco proprio stamattina gli ha consegnato una targa al merito al termine di una conferenza stampa a cui è intervenuta l’amministrazione comunale.

Quattro gare in soli due giorni nei campionati italiani Master di prove multiple 10mila metri e staffette, tenutisi a Catania dal 8 al 10 ottobre. Ha conquistato due record siciliani e due italiani. Il campione, nato e cresciuto a Gela, colleziona medaglie dal 2019 e si conferma sempre un grande orgoglio per tutta la città. Ogni mattina indossa le scarpe da runner e corre almeno per tre ore. Segue un’alimentazione ricca di frutta, verdura e proteine