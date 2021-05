Zona rossa, commercianti e artigiani in piazza Umberto: “Siamo allo stremo”

Gela. Era nell’aria e così sarà. Con la zona rossa prorogata fino al prossimo 12 maggio, gli esercenti scendono in piazza. E’ stata fissata per sabato, in piazza Umberto I, una manifestazione, organizzata da Casartigiani, Confesercenti, Confcommercio Ascom Gela, Fipe e Cna. “Siamo allo stremo – dice il presidente di Casartigiani del Golfo Antonio Ruvio – non si riescono più a sostenere le spese dei locali e delle utenze. Anche i dipendenti non ce la fanno più e non si sa in che modo aiutarli, se non attingendo a risparmi e fondi personali. Queste risorse però sono limitate e non si può andare avanti per tanto tempo. Ecco perchè lo Stato deve risponderci e in maniera celere. I saloni non sono e non sono mai stati luoghi insicuri e di diffusione del virus”.