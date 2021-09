60 giorni ostaggio di Asp, la denuncia di una gelese

Gela. Due mesi di quarantena resi ancora più pesanti dalla burocrazia sanitaria. Cure sanitarie negate da una eccessiva positività al Covid andata avanti per due mesi. Dopo 14 giorni di quarantena aveva ritrovato la libertà ma non di vivere una vita reale. Le strutture sanitarie le hanno vietato l’accesso in attesa dell’esito negativo del tampone. Una signora, madre di due figli, risultata a fine luglio positiva al covid-19 intraprende un’estenuante quarantena domiciliare che, sino all’esito dell’ultimo tampone molecolare di ieri, sembrava potesse non avere mai fine. Una realtà insostenibile, aggravata dalle condizioni di salute della signora che la pongono nella situazione di dovere chiedere un immediato supporto medico. Il primo soccorso in ambulanza da parte degli operatori sanitari del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele però, le viene negato proprio a causa della sua positività al covid. “Risultato positivo il primo tampone vengo contattata dall’Asp che mi pone in quaranta insieme ai miei bambini che, a differenza mia, si negativizzano subito – racconta Crocifissa Alario – Il primo tampone effettuato dall’Asp dà esito positivo, il secondo incerto e il terzo nuovamente positivo. Subentrano i primi sintomi, come difficoltà respiratoria e dolore ai denti – continua – ma essendo positiva non mi è stato consentito di accedere alle cure. Inoltre, iniziato l’antibiotico, ho riscontrato problemi allo stomaco, ma contattato il pronto soccorso mi è stato palesato il problema di non sapere come prestarmi soccorso”.