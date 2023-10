“A chi attacca risponderò in assemblea”, Di Cristina: “Dissesto grave, Greco non accusi forze del male”

Gela. In serata, parteciperà all’assemblea del Pd convocata dal commissario cittadino Giuseppe Arancio. Il componente della direzione nazionale Peppe Di Cristina si trova pienamente in linea con l’azione di rilancio del partito avviata proprio dall’ex parlamentare Ars. “Le polemiche interne al nostro partito in città? Non mi interessa entrare nel merito. Non faccio polemiche – dice – in assemblea dirò tutto e lo farò anche davanti a chi in questi mesi ha solo attaccato senza aver mai proposto iniziative vere a supporto del partito”. Di Cristina segue prevalentemente le vicende nazionali del partito ma più di un occhio di riguardo lo riserva alla situazione locale. “Il dissesto dell’ente comunale è un fatto molto grave anche perché il Comune incassa somme ingenti dalle royalties estrattive – continua – a questo punto, mi attendo un atto di responsabilità da parte di tutti. Il sindaco non può accusare le forze del male dato che amministra da oltre quattro anni”. La piena condivisione delle scelte concretizzate fino ad ora dal commissario Arancio traspare in modo palese. “Non mi occupo delle alleanze – precisa – è un lavoro che sta portando avanti il commissario e devo dire che lo fa in maniera ottima. Può nascere una coalizione forte. Non possiamo permettere che la città finisca in mano a questa destra”. Ancora una volta, le distanze sono abissali dal “ritmo” dei tagli imposto dal governo nazionale e da quello regionale.