Crisi bilancio, attesa per relazione non fattibilità: Grisanti, “non escludiamo confronto con revisori”

“Devo dire che a questo punto si sta verificando ciò che avevo già indicato – spiega il presidente della commissione bilancio Pierpaolo Grisanti – era evidente che non ci fossero più i presupposti per il piano di riequilibrio e nonostante questo sono stato accusato di strumentalizzazione. Aspettiamo la relazione di non fattibilità, per valutarla. Non escludo una convocazione dei revisori in commissione così da delineare ulteriori aspetti di questa situazione e anche per capire quali scenari si apriranno per l’ente e non solo”.