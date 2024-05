A Macchitella la giornata dell’arte 2024: musica ed eventi fino a sera

Gela. La giornata dell’arte è uno degli appuntamenti più attesi del mese di maggio, una vetrina artistica a 360° di talenti artistici e sportivi. Il festival che permette ai giovani talenti della città di esibirsi e vivere una giornata all’insegna delle arti, sceniche e non solo, negli anni ha acquisito sempre più notorietà, sino a diventare un evento di riferimento per tutti i ragazzi della città.

Durante tutta la giornata ci saranno diverse esibizioni di canto e ballo ma ci saranno anche laboratori teatrali, street art, una mostra cinematografica e tornei di basket, calcio e tennis. L’edizione 2024 della Giornata dell’arte che quest’anno torna in città grazie alla Consulta Provinciale degli studenti e dello staff Consulta di Gela, in collaborazione con l’associazione culturale TheMartedì e Generazione Gela.

Per la prima volta nella storia delle GDA quest’anno la partecipazione è stata estesa anche agli studenti delle scuole medie

“È una festa per tutti e siamo pronti per iniziare questa giornata che ogni anno chiama a rapporto centinaia di giovani sia delle scuole che non. Attraverso i social abbiamo lanciato una campagna do crowdfunding per sostenere le spese della giornata.” ha dichiarato Angelo Licco, vice presidente di TheMartedì.