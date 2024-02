Abuso di alcol e droga, i Carabinieri incontrano gli studenti del Fermi

Gela. Continuano gli appuntamenti nelle scuole per i Carabinieri della città. il tenente colonnello Marco Montemagno, comandante del reparto territoriale di Gela , ha incontrato gli studenti del plesso Fermi con i quali ha intavolato un dialogo aperto sull’uso delle sostanze stupefacenti e alcoliche e le conseguenze del loro abuso.

“Oggi con i ragazzi abbiamo affrontato delle tematiche che li interessano particolarmente quali uso di sostanze stupefacenti, lo spaccio e l’alcol.L e conseguenze dell’acol e l’uso dei mezzi quando si ha uno stato alterato hanno suscitato particolare interesse nei ragazzi che hanno dimostrato grande partecipazione, inoltre gli esempi delle situazioni che quotidianamente si presentano servizio hanno suscitato la curiosità e il loro interesse portandoli a fare diverse domande- ha dichiarato il comandante del reparto territoriale di Gela Marco Montemagno- Tante anche le domande per l’ingresso nell’arma dei Carabinieri. Avere la possibilità di confrontarsi con chi svolge un lavoro come il nostro funge anche da orientamento per le scelte di vita da intraprendere per gli studenti prossimi al diploma ”

Gli studenti hanno accolto con entusiasmo l’invito ad dialogo del militare a cui hanno rivolto diverse domande.

L’incontro con le quinte classi dell’istituto rientra nel progetto di cittadinanza attiva fortemente voluto dalla dirigente scolastica.