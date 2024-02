Maltrattamenti alla consorte e ai figli, ambulante condannato: assolto per l’estorsione

Gela. Due anni di reclusione per maltrattamenti e minacce, a danno della consorte e dei figli. Il giudice Miriam D’Amore ha emesso il dispositivo a conclusione del dibattimento di primo grado. La decisione è stata pronunciata per la posizione dell’ambulante quarantaseienne Davide Ascia. È stato invece assolto dall’accusa di estorsione, legata ad una presunta pressione sulla consorte per farsi consegnare l’automobile. Il pm Pamela Cellura ha ritenuto fondate le contestazioni e ha concluso proprio per la condanna, al pari del legale di parte civile (nell’interesse delle vittime), il legale Giovanni Cannizzaro.