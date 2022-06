Accesso a dati riservati, carabiniere a giudizio: aperto dibattimento

Gela. L’attività di indagine nei suoi confronti, per il tipo di reato che gli viene contestato, è stata coordinata dai pm della Dda di Caltanissetta. Questa mattina, davanti al giudice Miriam D’Amore, è stato aperto il dibattimento nei confronti di un carabiniere quarantunenne, attualmente in servizio fuori città. In base alle accuse avrebbe fatto accesso a dati riservati attraverso i sistemi informatici in dotazione alle forze dell’ordine. Per gli inquirenti, avrebbe violato la normativa in materia, per acquisire informazioni legate all’ex consorte e non solo (tutti si sono costituiti parti civili con i legali Giovanni Di Giovanni, Eleanna Parasiliti e Giuseppe Messina).