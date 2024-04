“Accordo? Noi andiamo avanti senza accozzaglie”, Donegani: “I cittadini sapranno scegliere”

Gela. Non ci saranno alleanze che riportino all’unità dell’agorà politica. L’appello, questa mattina, lo hanno fatto i dem e il candidato a sindaco Terenziano Di Stefano, per chiamare a raccolta il fronte progressista e civico. Da loro è partita una piena apertura, l’ennesima, all’ex parlamentare Ars Miguel Donegani così come a Filippo Franzone e all’area socialista. Donegani però non ha alcuna intenzione di rinunciare al percorso intrapreso con il suo gruppo. “Leggo di inviti a stringere accordi e alleanze elettorali. Vorrei rassicurare i miei competitor e avversari, tra i quali adesso c’è anche il Partito Democratico, o meglio il ristretto gruppo che lo dirige perché gli elettori sono dalla mia parte e voteranno per me e per le mie liste: la mia candidatura nasce da un programma e da temi – dice – che affrontiamo da due anni. Non mi interessano le accozzaglie tra sigle e partiti, che forse garantiranno qualche voto in più ma porteranno all’ingovernabilita’”. Donegani, forse per la prima volta, fa emergere una distanza che ad ora pare incolmabile proprio dal Pd, del quale è un dirigente di lungo corso.