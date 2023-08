Accordo tra le squadre minori per l’uso dello stadio

Gela. La Vigor Gela di Cristian Paradiso, dopo aver formalizzato l’iscrizione al campionato di Prima Categoria, inizia a prepararsi in vista del prossimo anno. Il ritiro precampionato partirà giorno 21 agosto alle 19 al Vincenzo Presti. Proprio ieri, durante un vertice al Comune di Gela, le squadre si sono consorziate per ottimizzare l’uso dello stadio e del campo “Enrico Mattei”. “Gli animi sono buoni – afferma il presidente Paradiso – stiamo cercando di collaborare un po’ tutti sia per il Presti che per il Mattei”.

La società ha rinunciato alla richiesta di ripescaggio e giocherà per un altro anno in Prima Categoria, dopo il sesto posto dell’anno scorso. La squadra biancazzurra giocherà nel girone B, a cui parteciperanno le squadre delle province di Agrigento e Caltanissetta. “Noi puntiamo alla salvezza – afferma Paradiso – questo è quello che ci interessa”.