Vigor Gela, occhi su Ruscica, Iannizzotto, Deoma e Vedda

Vicini alla riconferma anche Giuseppe Sammartino, Fabio Campanaro, Aleandro Zarba e Gabriele Iapichello. Quattro innesti finora per la squadra, partendo dall’unico senior, il centrocampista Matteo Parisi, l’anno scorso alla SSD Gela, rientrato da un lungo infortunio al ginocchio. A seguirlo il portiere Giuseppe Gradito, l’anno scorso all’SSD Gela, con cui ha anche esordito nel campionato di Promozione, l’attaccante Antonio Cavallo e il centrale difensivo Andrea Minardi, l’anno scorso titolare con la Juniores del Gela FC. Tutti e tre i nuovi arrivi sono classe 2005. New entry anche in dirigenza per il neo diesse Rosario Stracquadanio. Trattativa in corso invece con Enrico Ruscica, centrocampista ex Gela FC, Antonio Vedda, portiere l’anno scorso al Niscemi, e i due esterni Giorgio Iannizzotto e Salvatore Deoma.