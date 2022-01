Acqua, disagi nei prossimi giorni: per lavori stop forniture al serbatoio Spinasanta

Gela. Siciliacque ha comunicato che dalle 9 del mattino di lunedì 17 gennaio sarà interrotto l’approvvigionamento al serbatoio Spinasanta per eseguire un intervento di manutenzione lungo la condotta Vittoria-Gela, in contrada Passo di Piazza. La distribuzione effettuata attraverso il serbatoio subirà uno slittamento di 24 ore.

Più in dettaglio, martedì 18 gennaio non sarà effettuata la distribuzione nelle zone Spinasanta alta, Scavone alto e basso;

mercoledì 19 gennaio, è prevista la ripresa della distribuzione nelle zone Spinasanta alta, Scavone alto e basso;