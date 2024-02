Acque reflue, via libera dalla Regione: Di Dio, “opportunità importante”

Gela. “Un’opportunità importante”. Per i dem, il decreto attuativo della Regione che dà il via libera al riutilizzo delle acque reflue (del quale abbiamo riferito) potrebbe dare ossigeno al comparto agricolo locale. Lo ricorda Francesco Di Dio, della struttura commissariale del partito. “È il seguito della legge varata dall’Ars nel 2022. Giuseppe Arancio, già parlamentare del Pd, è stato convinto propositore. In merito il dottor Giuseppe Fava, ex assessore comunale all’agricoltura, ha fornito un importante e generoso contributo tecnico”, dice Di Dio.