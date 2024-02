Nuovo ospedale, il pericolo del taglio dei fondi: avviata una petizione on line

Gela. E’ on line da ieri e ha messo insieme quasi quattrocento adesioni. Si tratta di una petizione sulla piattaforma change.org, affinché siano garantiti i fondi Fsc per il nuovo ospedale di Ponte Olivo. Il rischio è che vengano depennati definitivamente stanziamenti per 130 milioni di euro. Pare non rientrino nella programmazione presentata dal governo regionale. Il primo allarme, la scorsa settimana, lo ha lanciato l’ex parlamentare Ars Lillo Speziale seguito poi da un fronte politico piuttosto eterogeneo. Per esponenti del centrodestra, vicini al governo del presidente Schifani, il progetto sarà invece finanziato, come ha riferito il parlamentare Ars di Forza Italia Michele Mancuso.