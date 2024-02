Agorà verso le scelte, Di Paola: “Tempo scaduto, ora i nomi e lavoriamo alla sintesi”

Gela. Se l’agorà politica per l’alternativa al centrodestra dei partiti e all’amministrazione Greco sembrava segnare il passo, rallentata dalle esigenze di alcuni gruppi impegnati in un ulteriore approfondimento interno, la campana la suona il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola. A lui si sono affidate le tante anime progresiste, civiche e moderate, per arrivare alla “sintesi”, comprensiva della scelta del potenziale candidato a sindaco e della sua squadra di governo. “Il tempo è finito”, spiega il parlamentare regionale. “Tra venerdì e il prossimo lunedì – sottolinea – convocheremo una riunione dell’agorà. Chi vorrà potrà indicare il nominativo del candidato a sindaco che sia espressione dei rispettivi gruppi oppure non farlo. Ma non ci saranno altre scadenze a disposizione”. La scorsa settimana sembrava che l’identikit dei papabili a sindaco potesse essere svelato. I dem hanno chiesto qualche tempo in più. Pausa di riflessione piaciuta poco ai civici e ai moderati (questi ultimi in serata impegnati in un incontro del tavolo per vagliare i prossimi passi). È già scontato che per “Una Buona Idea” e “Civico Lab” l’indicazione sia quella dell’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano mentre per “Progressisti e rinnovatori”, Sinistra italiana e “#2029” non si potrà prescindere da Miguel Donegani.