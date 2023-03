“Agrigento capitale della cultura è un’opportunità anche per Gela”, Giudice: “Non bruciamo l’occasione”

Gela. Agrigento capitale della cultura 2025 può aprire scenari diversi anche per la città. Ne è convinto Ignazio Giudice, della segreteria regionale della Cgil. La conferma per la città dei templi è arrivata in giornata. “Agrigento sarà la Capitale della cultura 2025. Una grande opportunità per tutto il territorio che nei prossimi due anni ha il dovere di prepararsi al meglio per sfruttare la prestigiosa occasione. Anche Gela, peraltro fondatrice di Akragas, dovrebbe cavalcare la scia di questa più che meritata scelta insieme a tutta l’area sud della Sicilia – spiega Giudice – ancora poco nota come meta turistica, ma certamente ricca di tesori archeologici, artistici e naturalistici. Uno spicchio di Sicilia che conserva ancora i paesaggi delle antiche colonie e l’entusiasmo di chi ha tutto un futuro diverso da scrivere”.