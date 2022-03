Alla “Santa Barbara” torna neurologia, sì ad otto posti: in ospedale reparto ai minimi

Gela. Riattivati otto posti letto di neurologia nella struttura sanitaria della clinica “Santa Barbara”, a Macchitella. L’assenso finale è arrivato con un provvedimento dell’assessorato regionale della salute e riporta la firma del dirigente generale. Ritornano quindi i posti letto di neurologia nella clinica privata, convenzionata proprio con la Regione. Il passo è stato mosso dai manager della struttura, che fa capo alla società Sogesa, e che in precedenza avevano invece deciso di dismettere neurologia, che si sarebbe dovuta concentrare solo all’ospedale “Vittorio Emanuele”. In base al provvedimento della Regione, gli otto posti vengono attivati, sempre dalla dotazione originaria assegnata alla clinica “Santa Barbara”. Sono posti, inizialmente di ortopedia e traumatologia, che invece ora consentiranno di riattivare la neurologia. La ripresa nella struttura privata della Sogesa non corrisponde però ad un rafforzamento del reparto, al “Vittorio Emanuele”. In più occasioni, è emerso il pericolo di un taglio, che è sempre stato smentito dal management di Asp. Nonostante le rassicurazioni, oggi nei corridoi di neurologia c’è un solo medico. L’altro, che era in servizio in ospedale, pare sia invece passato proprio alla “Santa Barbara”. Quello di neurologia, nel nosocomio di Caposoprano, dovrebbe essere uno dei reparti da implementare, ma che invece sembra destinato a non decollare, nonostante il bisogno assoluto di servizi che si registra in città.