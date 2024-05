“Olimpiadi di cittadinanza”, la legalità spiegata attraverso il gioco

Gela. Le mini olimpiadi di cittadinanza organizzate dall’istituto comprensivo Giovanni Verga nel plesso di via Caviaga hanno coinvolto gli alunni della scuola dell’infanzia in attività ludico sportive , sia singole che a squadre , finalizzate alla promozione e allo sviluppio del senso civico del rispetto degli altri e delle regole ,di vita condivisa all’interno di una comunità.

L’evento rientra nel progetto di educazione civica “La settimana della sicurezza e delle legalità” a cui hanno partecipato tutti gli studenti della scuola dell’infanzia dei vari plessi .

Il progetto, ha coinvolto i bambini in diverse attività: hanno svolto la preparazione agli incontri previsti per le giornate successive attraverso racconti tematici, appreso la denominazione e la funzione dei principali segnali stradali e imparato l’ Inno Nazionale con coreografia. in vista dell’incontro svolto il giorno successivo con con le Forze dell’Ordine Carabinieri e Polizia di Stato locali nell’auditorium del plesso centrale sito in via Salonicco.