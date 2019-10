Alleanza Greco contro opposizione: “Loro vecchia politica…”a mia cchi mi tocca”? Pronti a querelare”

Dalla maggioranza, quindi, arriva un netto dissenso rispetto alle scelte dei rivali. “Ieri sera abbiamo assistito ad un comportamento imbarazzante, con la messa in campo di una strategia puerile, organizzata e ordita da tempo. Mentre gli strateghi studiavano “la strategia” per uscire dall’aula ed eventualmente fare cadere il numero legale – continuano – noi siamo arrivati in aula preparati e quindi consapevoli dei temi che sarebbero stati esposti. La maggioranza ha deciso di assumersi tutta la responsabilità di un atto che di certo non appartiene all’operato di questa giunta, ma che è propedeutico per ottenere i trasferimenti da parte dello Stato. Da persone responsabili, la nostra posizione sarà quella che è sempre stata, cioè che davanti a coloro che esercitano la forza del vittimismo, noi eserciteremo la forza della ragione, cioè quella del bene della città e dei cittadini”. Neanche i consiglieri della minoranza si sono tirati indietro e l’esponente dell’Udc Salvatore Incardona ha parlato di un’alleanza di governo che agisce secondo il metodo del “cchi mi tocca?”, votando in base ad un mero tornaconto personale. I consiglieri del sindaco Greco sono pronti anche alle vie legali. “Invitiamo il consigliere che si permette di etichettare il nostro operato, come mosso dal principio “a mmia cchi mi tocca?”, a ritrattare immediatamente altrimenti vedremo di valutare eventuali querele – concludono – non permettiamo a nessuno di rilasciare certe dichiarazioni, che non ci appartengono e che sono lesive della nostra dignità. Bisogna che capiscano che la politica non è un arroccamento, la politica è confronto. Un nuovo modo di far politica in città è possibile e in virtù di questo esortiamo chiunque a pesare dichiarazioni fatte con estrema leggerezza” .