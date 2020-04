Allerta Covid, controlli in città nei giorni di festa: segnalazioni, “più persone in giro”

Gela. Le restrizioni anti-Covid attuate per impedire il propagarsi del contagio hanno completamente trasformato il periodo pasquale in città. Anche i riti religiosi sono stati celebrati senza alcun seguito. I dati dei positivi, almeno per ora, non sono allarmanti, almeno rispetto ad altre aree della penisola. Per oggi e per il lunedì di Pasquetta, come già predisposto da prefettura e questura, verranno rafforzati i controlli, volti ad impedire spostamenti non necessari. Saranno chiusi i supermercati e i negozi per la vendita di generi alimentari. Sono previsti servizi di vigilanza e controllo nelle aree rurali e in quelle limitrofe al perimetro urbano, così da evitare trasferimenti non autorizzati nelle abitazioni di campagna o in quelle delle zone balneari, proprio in occasione delle festività.