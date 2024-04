Anestesista trovato morto nella stanza dei medici dopo una notte di lavoro in ospedale

Gela. E’ morto sul posto di lavoro, dopo aver partecipato ad un intervento chirurgico in sala operatoria come medico anestesista. Dolore e stupore questa mattina all’interno dell’ospedale Vittorio Emanuele per la morte del dottor Maurizio Portelli, 60 anni, anestesista al Pronto Soccorso del presidio sanitario gelese. Sono stati i colleghi a ritrovarlo senza vita questa mattina poco prima delle otto nella stanza dei medici, dove era andato per riposarsi durante il turno di notte. Poche ore prima era in sala operatoria con i colleghi. Portelli sarebbe stato trovato nel letto. Ancora da chiarire le cause del decesso.