Anomalie nell’accesso al sistema Sdi, consultazioni non autorizzate: carabiniere a processo

Gela. Non presta più servizio in città e fu lui a chiedere il trasferimento. Un carabiniere è attualmente a processo, davanti al giudice Fabrizio Giannola, perché ritenuto responsabile di consultazioni non autorizzate nel sistema Sdi, in dotazione alle forze dell’ordine. Sulla base di quanto ricostruito dai pm, ottenne un profilo da “utente investigativo” per acquisire elementi su uno degli allora indagati nell’indagine antidroga “Boomerang”. Per l’accusa, però, ne avrebbe approfittato per analizzare la posizione di due familiari, inserendo i loro nominativi nel sistema e senza che fosse stato preventivamente autorizzato dai superiori. Una vicenda che l’ha portato a processo, difeso dal legale Flavio Sinatra. Questa mattina, in aula, è stato piuttosto lungo l’esame di due testimoni. Sono stati sentiti gli ufficiali che accertarono le presunte anomalie di quelle consultazioni da parte del carabiniere.