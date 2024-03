Area Irsap, aziende morose: avviata azione per recuperare oneri depurazione e idrici

Gela. Intorno all’area ex Asi di contrada Brucazzi non sono mai mancate polemiche e soprattutto lamentele da parte dei tanti insediati, fondamentalmente per servizi, anche primari, che mancano del tutto oppure sono decisamente carenti. Molte aziende portano avanti il loro ciclo produttivo fronteggiando incognite di ogni tipo. Irsap, che gestisce l’area industriale locale, ha però conti che non tornano, almeno rispetto agli oneri che gli insediati dovrebbero versare per servizi come quello della depurazione e della distribuzione idrica. L’attuale commissario, rifacendosi ad un monitoraggio già avviato lo scorso anno, ha dato mandato ad agire. E’ stato affidato all’avvocato Nadia Gnoffo, iscritta nell’albo dell’ente. Si tratta di recuperare crediti per circa 113 mila euro.