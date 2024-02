Area locale esclusa dal Piano Mattei, Di Stefano: “Ma questo nodo logistico è strategico”

Anche in questo caso, l’approdo locale non è previsto. Non ci sono riferimenti di alcun tipo eppure da anni si discute di un hub sul Mediterraneo, anche se ad oggi mancano pure le infrastrutture di base. “Nel prossimo futuro ci sono investimenti enormi: i corridoi energetici di collegamento con l’Africa, i gasdotti, le fibre digitali che connettono tre continenti, lo sviluppo delle energie alternative e Gela deve essere al centro del piano nazionale e mondiale. La lettura del Piano Mattei, così com’è , non solo dimentica Gela ma la cancella. A questo si aggiunge il fatto che nel recente passato, erano state fatte delle valutazioni tecniche durante un incontro al Ministero e in quella occasione, lo dico senza timore di smentita, i tecnici hanno evidenziato che l’unica zona nella quale è possibile realizzare un grande porto-hub è l’area di Gela – continua Di Stefano – proprio per la fortunata collocazione geografica. A questo aggiungiamo anche lo status di Zes di cui gode la nostra città. Non esiste un altro ragionamento se non questo, che prende spunto da dati oggettivi e quindi considero cieca ed offensiva la decisione del governo nazionale. on c’è dubbio quindi che il Piano Mattei funziona solo se la prospettiva è siciliacentrica ma non c’è dubbio però che non può considerarsi valido un progetto che non tenga conto della posizione geografica e climatica di Gela. Sarebbe il caso, ogni tanto, di ricordare la nostra storia e difenderla quando le decisioni assunte dal governo nazionale o regionale, la ignorano o addirittura la umiliano. Mi auguro inizi una vera e propria rivendicazione politica sul tema che io e tutto il movimento “Una Buona Idea” riteniamo già aperta chiedendo sin d’ora nelle sedi politiche opportune, al governo nazionale e a quello regionale, che il tema non venga considerato chiuso”.