Diabete, formazione e screening gratuiti

“Il 12 febbraio si terrà il primo screening gratuito e un’incontro con la nutrizionista che introdurrà i presenti alla conta dei carboidrati ,ovvero la capacità di conteggiare il quantitativo in grammi dei carboidrati consumati, in modo da poterne controllare la quantità assunta, e di poter quindi adattare la terapia insulinica alla quota di carboidrati che si vuole consumare ai pasti- ha dichiarato Glenda Paci, presidente dell’associazione- c’è programma anche un corso per i cani d’allerta diabetica che permetterà all’animale domestico di rendersi capace di allertare in diurna e notturna, l’arrivo di una crisi glicemica.Inoltre faremo degli incontri di formazione e sensibilizzazione nelle scuole.”