“Argo-Cassiopea”, compensazioni ad imprese e marittimi: governo regionale autorizza firma

Gela. La finanziaria regionale che dovrebbe essere varata dall’Ars entro il prossimo gennaio aprirà le porte all’incasso delle royalties estrattive, che toccheranno a Palazzo di Città, al pari di tutti i Comuni costieri, anzitutto per lo sviluppo dell’investimento sul gas “Argo-Cassiopea”. Si tenterà di apportare aggiustamenti tecnici ma il grosso della norma non verrà mutato. Il progetto per il gas di Eni potrebbe costituire un ritorno finanziario essenziale per le casse di un municipio in pieno dissesto. Intorno all’investimento della multinazionale, però, non mancano ulteriori risvolti. E’ arrivato sul tavolo del governo regionale l’accordo per assicurare compensazioni agli operatori del settore della pesca che dovranno mutare le proprie strategie, proprio per la presenza a largo del sistema “Argo-Cassiopea”. Tra il governo regionale e la multinazionale è stata raggiunta un’intesa, ora “apprezzata” proprio dal presidente Schifani e dagli assessori, a partire da quello al ramo Luca Sammartino. L’impatto che lo sviluppo di “Argo-Cassiopea” avrà in mare sarà compensato agli operatori di Licata, Gela e Porto Empedocle. Gli indennizzi, in base all’accordo definito dal governo regionale e da Enimed, saranno parametrati seguendo criteri numerici riportati nelle carte sottoscritte. Le compensazioni andranno alle “imprese di pesca” e ai “marittimi”.