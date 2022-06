“Argo-Cassiopea”, conferenza servizi in Comune: valutazioni su progetto dell’impianto a terra

Gela. Il governo regionale, la scorsa settimana, ha rilasciato il decreto che sancisce l’intesa complessiva con il ministero. E’ stato l’ok finale per il maxi progetto del gas “Argo-Cassiopea”. A Palazzo di Città, va avanti il confronto tecnico con Enimed, mentre l’amministrazione comunale punta ad un tavolo con Palermo e Roma per non essere tagliata fuori e permettere al Comune di avere le royalties. A fine mese, si terrà una nuova conferenza di servizi, sempre sul progetto “Argo-Cassiopea”, osservato con molta attenzione anche dal governo nazionale. I funzionari del Suap, coordinato dal dirigente Emanuele Tuccio, l’hanno fissata sulla scorta dell’istanza proposta, a fine marzo, dall’amministratore Enimed, Eugenio Lo Pomo. L’azienda del cane a sei zampe, attiva nel settore dell’upstream, porta avanti tutto l’iter dell’investimento, che è quello finanziariamente più impegnativo, inserito nel protocollo di intesa del 2014. La conferenza di servizi sarà incentrata sulla “fase 2” e sui lavori della base a terra per il trattamento e la compressione del gas, destinato ad essere immesso nella rete nazionale di Snam.