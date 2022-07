“Argo-Cassiopea”, confronto aperto su prescrizioni: verifiche per ok ad opere a terra

Per le opere a terra, della cosiddetta fase 2, invece, le valutazioni sono in corso. Durante la riunione di oggi, l’attenzione si è concentrata ancora una volta su un’area Snam, che rientra tra quelle del progetto “Argo-Cassiopea”. Già anni addietro, c’era stata una prima intesa per un progetto di risanamento ambientale, ancora considerato propedeutico all’autorizzazione per il maxi investimento sul gas. Nel corso delle verifiche, è emerso che una parte di quell’area è sottoposta a sequestro. I referenti di Snam si sono impegnati a far pervenire un cronoprogramma degli interventi ed Eni porrà richieste ufficiali per il dissequestro, così da mettere a disposizione le aree per gli interventi di risanamento. “Ci siamo dati un termine piuttosto breve – conclude Tuccio – se quanto abbiamo chiesto verrà trasmesso entro i prossimi giorni, ritengo che l’autorizzazione per le opere a terra possa essere rilasciata entro la prossima settimana”. Sono soprattutto i sindacati che attendono un’accelerazione per i cantieri di “Argo-Cassiopea”, per cercare di concentrare maggiore manodopera e scongiurare rischi occupazionali. Il progetto del gas di Eni, oltre che strategico per le riserve nazionali, è fondamentale a livello occupazionale.