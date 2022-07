Quattro anni fa l’emergenza rifiuti, Cga: “Tar ritorni su richiesta Tekra ma no risarcimento”

Niente da fare, invece, per la richiesta di risarcimento dei danni. “La responsabilità da provvedimento illegittimo è di natura extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. Elemento centrale nella fattispecie di responsabilità ora richiamata è l’ingiustizia del danno, da dimostrare in giudizio, diversamente da quanto avviene per la responsabilità da inadempimento contrattuale. Nel caso in esame, la prova di tale indefettibile elemento non è, però, sufficiente”, scrivono i giudici del Cga. “Parte appellante avrebbe potuto (e dovuto) chiedere tempestivamente la tutela cautelare, anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a. A conferma dell’assunto risulta dagli atti la circostanza che l’ente locale, il giorno dopo avere ricevuto la notifica del ricorso, ha sospeso in autotutela il provvedimento impugnato, con ordinanza del 7 settembre 2018. Parte appellante ha, per contro, omesso di attivarsi con uno strumento processuale idoneo a salvaguardare il bene della vita correlato al suo interesse legittimo. Sul punto la sentenza appellata merita conferma”, concludono i magistrati.