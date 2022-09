Argo-Cassiopea, Greco: “Subito l’autorizzazione, Eni saprà compensare il territorio”

Gela. È l’ultimo passaggio per l’avvio dei lavori delle opere a terra del progetto sul gas “Argo-Cassiopea”. L’autorizzazione comunale è attesa da diverse settimane e il Suap municipale è al lavoro. Il dirigente Emanuele Tuccio pare stia ultimando, prima di lasciare il municipio a seguito del pensionamento. Il sindaco Lucio Greco, nelle ultime ore, è tornato a chiedere che il settore proceda con il rilascio, vista l’importanza dell’investimento nell’ottica delle forniture nazionali del gas. “L’amministrazione comunale, consapevole del fatto che la grave crisi energetica sta mettendo in ginocchio l’intera economia, causando danni anche occupazionali preoccupanti, si sta impegnando seriamente per consentire, al più presto, la realizzazione dell’impianto Argo-Cassiopea, strategico per il futuro energetico dell’intera nazione. Accelerare l’iter burocratico, in momenti come questo – dice Greco – è obbligatorio, ed eventuali ritardi sarebbero assolutamente imperdonabili. Per questo ho attivato e allertato la ripartizione competente, al fine di velocizzare l’iter burocratico e rilasciare al più presto il provvedimento autorizzativo”. Una prima autorizzazione fu emessa lo scorso anno, con una serie di prescrizioni ambientali, che per il responsabile della Riserva Biviere Emilio Giudice non sono state ancora adempiute. Il parere per questa fase due è stato rilasciato a condizione che le quindici prescrizioni siano attuate. “Altrimenti non sarà possibile avviare gli impianti”, ha scritto Giudice.