“Argo-Cassiopea”, Palermo e Roma cercano intesa su royalties: “Tavolo aperto al Comune”

Gela. Come avevamo riferito la scorsa settimana, sul progetto del gas “Argo-Cassiopea”, ormai strategico per le riserve nazionali, è arrivato il via libera dalla Regione rispetto all’autorizzazione già rilasciata a livello ministeriale. Le attività preliminari sono in corso, a seguito del provvedimento emesso dal Comune lo scorso anno. Palermo e Roma, però, devono ancora arrivare ad un’intesa complessiva sulla gestione delle royalties estrattive, che dovranno essere versate dal gruppo Eni, per un investimento che vale oltre 800 milioni di euro. L’accordo complessivo sulla ripartizione delle somme non è stato definito e dall’assessore regionale Daniela Baglieri, così come riportato negli atti, è partita una richiesta per un tavolo tecnico, da tenersi con i funzionari ministeriali. A quel tavolo vuole sedere anche l’amministrazione comunale. Il vicesindaco Terenziano Di Stefano l’ha detto rispondendo, questa sera, all’interrogazione presentata dal consigliere comunale Alessandra Ascia.