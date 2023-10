Arnas Garibaldi di Catania, commissario De Nicola incontra gli stabilizzati

CATANIA (ITALPRESS) – “Sono oltre 250 i lavoratori dell’Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania che in questi tre mesi hanno siglato il contratto a tempo indeterminato, abbandonando così definitivamente la condizione di precari. Con questa nuova e importante iniezione di risorse umane, dopo la lunga serie di stabilizzazioni avvenute già nei mesi scorsi, l’Azienda continua speditamente il percorso di potenziamento del proprio organico e di eliminazione delle sacche di precariato presenti in azienda, aggiungendo professionalità e competenze”. Così il Commissario straordinario dell’Arnas Garibaldi di Catania, Fabrizio De Nicola, che ha incontrato gli stabilizzati.A seguito della introduzione della normativa prevista nel cosiddetto Decreto Milleproroghe del 2023 che ha consentito alle Aziende del Servizio sanitario nazionale di potere stabilizzare il personale dirigenziale e non della Sanità con la maturazione di 18 mesi di anzianità di servizio di cui 6 mesi svolti durante il periodo dell’emergenza Covid-19, fanno sapere dall’Arnas Garibaldi di Catania, l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana ha approvato i criteri di priorità per favorire la stabilizzazione in Sicilia degli aventi diritto. L’Arnas Garibaldi di Catania, sottolineano dall’Azienda ospedaliera, ha tempestivamente recepito le direttive impartite a livello regionale e nazionale e grazie ad un’opera di accurata programmazione del fabbisogno aziendale di personale ha adottato il nuovo Piano del Fabbisogno prevedendo per l’anno 2023 i posti a stabilizzazione per il personale precario. Con l’ausilio di una piattaforma telematica aperta, è stato possibile recepire quasi 500 istanze di stabilizzazione e procedere alle stabilizzazioni dirette per il personale a tempo determinato e alle selezioni riservate per il personale contrattualizzato con contratti flessibili.La Direzione amministrativa, con il supporto dell’Unità Gestione Risorse Umane e dell’Unità Politiche del personale e relazioni sindacali, ha portato avanti procedure di stabilizzazione che si sono concluse con circa 250 stabilizzazioni tra comparto e dirigenza di cui 215 personale medico e sanitario, 5 personale tecnico ed informatico e 30 personale amministrativo.In corso per l’anno 2023 sono previste altre procedure di stabilizzazione che interesseranno altre 40 unità di personale e per il 2024 si concluderà l’iter alla maturazione dei requisiti del personale precario.– foto ufficio stampa Arnas Garibaldi di Catania – (ITALPRESS).