Arrivano a Gela i Campionati Regionali di Tennistavolo

Gela. Arriva al Palalivatino di Gela, per il secondo anno consecutivo, uno degli eventi più attesi nel mondo dello sport: i Campionati Regionali Individuali di Categoria, Giovanili e Veterani di Tennistavolo. L’evento si terrà il 25 ed il 26 marzo, grazie alla collaborazione del Comitato Regionale FITET Sicilia con la squadra dell’ASD Tennistavolo Gela, guidata dal presidente Santino Marù. Parteciperanno alla competizione oltre 300 atleti divisi per esperienza e categoria.

L’evento è un’occasione per gli appassionati di Tennistavolo di tutta la regione per assistere ad una competizione di alto livello e per sostenere i propri atleti preferiti, oltre che un’opportunità per i giovani di dimostrare il proprio valore.