Indagine su bonifica falde, aperto dibattimento per manager e tecnici Eni: associazioni parti civili

I legali delle associazioni Wwf-Sicilia centrale, Aria Nuova e Amici della Terra (gli avvocati Salvatore Patrì e Joseph Donegani) hanno ribadito le ragioni della presenza in giudizio. Lo stesso aveva già fatto, nel corso della precedente udienza, l’Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Ministero dell’ambiente (con il legale Giuseppe Laspina). Ritengono ci siano stati danni per le mancate bonifiche che vengono contestate agli imputati. Da Eni, anche in fase di indagine, esclusero violazioni, riferendo di voler chiarire nel corso del giudizio. Gli approfondimenti investigativi sono stati condotti dai militari della capitaneria di porto e dai poliziotti del commissariato, coordinati dai pm, principalmente sul ciclo degli impianti Taf, per il trattamento delle acque di falda, e Tas, per le acque di scarico. Nel corso dell’inchiesta furono eseguiti provvedimenti di sequestro. Il pm Mario Calabrese ha chiesto una perizia sul contenuto di alcune intercettazioni.