Ars boccia bilancio consolidato della Regione, 9 i deputati assenti

PALERMO (ITALPRESS) – Con 28 voti a favore, 28 contrari e zero astenuti, l’Assemblea Regionale Siciliana ha bocciato il bilancio consolidato della Regione. A parità di votazione, infatti, il regolamento di Sala d’Ercole prevede che prevalga il voto contrario. Su 61 presenti (9 gli assenti tra cui alcuni assessori) hanno votato in 56, secondo quanto emerge dal resoconto d’Aula. Tra i contrari, l’ex forzista Gianfranco Miccichè, ora al gruppo misto.Tra gli assenti gli assessori Elvira Amata, Alessandro Aricò, Luca Sammartino, Mimmo Turano ed Edy Tamajo, oltre a Ludovico Balsamo, Nicolò Catania, Valentina Chinnici, e al presidente della Regione Renato Schifani che di norma non partecipa ai lavori d’Aula. Tra gli assenti risultano in congedo Balsamo, Catania e Chinnici.Presenti, ma non votanti, infine, Carlo Auteri, Vincenzo Figuccia, Marco Intravaia, Andrea Messina e Carmelo Pace.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).