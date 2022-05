Ascensori ospedale ripristinati, Giudice: “Mai spegnere riflettori sui guasti della sanità”

“Non penso di avere particolari meriti in riferimento alla segnalazione in forma scritta inviata ai vertici dell’ospedale “Vittorio Emanuele” e al direttore generale dell’Asp in relazione al blocco di parte degli ascensori. Prendo atto dell’intervento risolutivo a beneficio di centinaia di persone nonché del personale e ritengo doveroso sottolineare la mia idea del ruolo di consigliere comunale, eletta per dare voce ai miei concittadini che non ne hanno. Consapevole, quindi, di non avere fatto nulla di straordinario né di eclatante – dice – ribadisco che spegnere i riflettori sui guasti della sanità pubblica sarebbe grave sotto il profilo morale, politico e istituzionale, anche per questo trovo allarmante l’esaltazione del ceto politico che da decenni occupa la poltrona all’Ars e nulla ha fatto per l’ospedale, precario da tutti i punti di vista malgrado la presenza di tanto personale, dai medici agli ausiliari in servizio”.