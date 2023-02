Assemblea Pd, per il congresso sorpresa De Micheli: batte i big Bonaccini e Schlein

Gela. “Il Pd c’è ed è un partito che si esprime al suo interno e non solo”. Il segretario cittadino dem Guido Siragusa, in serata, ha coordinato i lavori dell’assemblea comunale che si è espressa sulle mozioni nazionali del congresso. In casa Pd, le sorprese non mancano mai e contro il trend nazionale ad affermarsi è stata la mozione dell’ex ministro Paola De Micheli (45 voti). A suo supporto, si sono posti pubblicamente sia il segretario provinciale Peppe Di Cristina sia il consigliere comunale Gaetano Orlando. All’assemblea ha preso parte il partito cittadino al completo. Di Cristina, la scorsa settimana, ha tenuto a battesimo la visita in città proprio di De Micheli. Ex aequo per i due big nazionali: trentasette voti sono andati alle mozioni di Stefano Bonaccini (che ha avuto il supporto di esponenti democratici come l’ex parlamentare Ars Giuseppe Arancio) ed Elly Schlein (sostenuta dal vicesegretario cittadino Licia Abela). Una sola preferenza, infine, a Gianni Cuperlo.